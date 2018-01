Vrouw brengt kerstboom op 4 januari terug naar winkel en vraagt geld terug omdat hij dood is

Een Amerikaanse vrouw heeft het aangedurfd om vorige week haar kerstboom terug te brengen naar de winkel waar ze hem kocht en vervolgens het geld teru

12-01-2018 10:07:42

okay, een printer na 10 jaar, en een boom na 3 of 4 weken,

als dit bedrijf dat zo wil, vragen ze er zelf om.. of ze moeten iets aan hun beleid veranderen