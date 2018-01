Japanse astronaut 9 centimeter groter in ISS: Ik groei zo snel als een plant

De Japanse astronaut Norishige Kanai maakt zich zorgen om zijn lengte. De astronaut kwam drie weken geleden aan in het ruimtestation ISS en is sindsdien al 9 centimeter gegroeid. "Ik groei als een plant!", twitterde hij.



Op Twitter grapte hij dat straks niet meer in de Sojoezcapsule past als hij terug naar aarde komt, meldt de BBC. Zijn terugkomst is gepland in juni.



Het klinkt bizar, maar het is normaal dat astronauten groter worden als ze in de ruimte zijn. Omdat ze gewichtloos zijn, is er geen kracht die aan hun lichaam trekt en daardoor rekt de ruggengraat zich uit. Maar gemiddeld is dat 2 tot 5 centimeter.



"Ik groeide als een plant in maar drie weken'', schreef Kanai. "Dit heb ik sinds de middelbare school niet meer meegemaakt." Een Sojoez heeft plaats voor drie personen. Als astronauten te lang worden, kan dat inderdaad een probleem opleveren.



Eenmaal terug op aarde werkt de zwaartekracht weer op de lichamen van astronauten. Ze krimpen dan snel weer naar hun normale lengte.



Update: Hij had verkeerd gemeten. Hij was maar 2 centimeter gegroeid.

Een echte man dus.

Als een man meet dan is het altijd iets meer.

