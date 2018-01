Stinkbandje moet aanvallers afschrikken: Van stank gaan mensen walgen

Met een stinkarmband een veiligere wereld creŽren. Dat wil initiatiefnemer Roel van der Kamp bereiken met de 'invi bracelet', een polsbandje met geurcapsule die een drager kan gebruiken in een onveilige situatie. "Als je aan die armband trekt, komt er een heel vieze stank vrij die op grote afstand is waar te nemen", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.



Seksueel geweld is een wereldwijd probleem, weet ook Van der Kamp. "Dat zien we nu ook weer met de #MeToo-campagne." Daarom wilde hij iets op de markt brengen dat minder agressie uitstraalt dan bijvoorbeeld pepperspray, wat sommige vrouwen nu bij zich dragen. "Het armbandje ziet eruit als een haarelastiekje. Heel subtiel."



De stank die het bandje kan produceren, moet ervoor zorgen dat een aanvaller afschrikt en dat de omgeving gewaarschuwd wordt. "Mensen zijn zo geprogrammeerd dat ze bij stank gaan walgen. En bij walgen is er een heel sterke drang om ergens vandaan te gaan", zegt Van der Kamp.



De geur die vrijkomt, lijkt het meest op die van gas en is tot op enkele honderden meters in verdunde vorm te ruiken. "Samen met de gemeente Rotterdam hebben we een geur gecreŽerd die je in het dagelijks leven niet tegenkomt. Het zijn allemaal vieze stofjes die ongevaarlijk zijn en die bij elkaar een heel vies mengsel vormen. We hebben ook de geur van rotte eieren onderzocht, maar daar zitten te veel giftige stoffen in."



Uit testen blijkt dat mensen reageren op de geur. "Wij hebben gemerkt dat mensen bij het ruiken van de gasgeur vaak zelf op zoek gaan naar de bron of de hulpinstanties inschakelen. De armband schrikt dus niet alleen van dichtbij af."



Ook blijkt dat het dragen van het armbandje gemoedsrust geeft. "In Rotterdam hebben we honderd armbanden verspreid en gekeken naar de bijdrage aan veiligheidsbeleving. Die ging significant omhoog, waardoor mensen er vaker op uit gingen, op stap gingen of een rondje door het bos gingen rennen. Het bandje nam bepaalde zorgen weg", zegt Van der Kamp.



Start-ups



De Rotterdammer is momenteel in Las Vegas, waar vandaag de innovatiebeurs CES van start gaat. Hij is niet de enige landgenoot: ruim vijftig Nederlandse start-ups tonen daar hun uitvinding aan de rest van de wereld. Prins Constantijn is mee als ambassadeur van de StartupDelta.



Zijn ambities met het stinkbandje zijn hoog. "Als je zo'n product hebt, waarom zou je dan niet hoog inzetten en het beschikbaar maken voor de hele wereld? Wij proberen hiermee een gedragsverandering in de maatschappij teweeg te brengen. Het mooiste zou zijn als dat wereldwijd lukt."



11-01-2018 15:28:08 Emmo

Als die lucht inderdaad zo walgelijk is, dan zal dat niet alleen de aanvaller afschrikken, maar ook potentiële hulpverleners.

11-01-2018 16:04:43 Mamsie

Dus als je in bioscoop zit en je blijft onbedoeld met je armbandje achter de stoelleuning haken heb je wél een probleem.

11-01-2018 17:46:07 omabep

Maar ik begrijp dus dat het in de stad wel zou kunnen werken, alhoewel ik wel benieuwd ben of die geur ook bij je blijft hangen en hoelang dit dan duurt. Mag het wel een andere geur afgeven dan dat ik hier wel eens ruik als ik langs Kruiningen richting Goes rijd. Ik kan dan wel uit de auto blijven springen.Maar ik begrijp dus dat het in de stad wel zou kunnen werken, alhoewel ik wel benieuwd ben of die geur ook bij je blijft hangen en hoelang dit dan duurt.

11-01-2018 17:58:37 omabep

@Mamsie : Zo af en toe de frietfabriek Lamb Weston en o.a. vandaag ter hoogte van Wemeldinge zo'n zware koollucht (waar deze vandaan komt weet ik niet) en zo af en toe nog een gierlucht in bepaalde jaargetijden.

11-01-2018 19:14:38 Emmo

@omabep : Gewoon niet langs Kruiningen richting Goes rijden. Dát zal ze leren.

