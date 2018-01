Man rijdt met scootmobiel door raam 1e etage

NAARDEN - UPDATE - Een 86-jarige man is dinsdagmorgen zeer ernstig gewond geraakt nadat hij met een scootmobiel door het raam van de eerste verdieping

Reacties

11-01-2018 14:14:49 BatFish

Oudgediende



Triest. De man is intussen overleden. Die scootermobielen hebben toch behoorlijk wat power. Hij moet hem in een verkeerde versnelling hebben gezet. Nog een geluk dat hij niet in een gang van die zorgflat 5 andere bejaarden heeft geschept met die snelheid.

11-01-2018 15:04:14 Sjaak

Moderator



Het zijn kleredingen. Als je instinctief denkt te remmen, gaat hij harder.

11-01-2018 15:12:04 stora

Stamgast



Ik vind het vooral raar dat er alleen een glazen ruit zit.

Ik begreep dat hij de lift in wilde die daar is en dan is er geen muurtje maar je knalt gelijk door de ruit naar buiten.

Misschien vond de architect dat mooi, dat ontwerp, maar ze kunnen beter een gebouw ontwerpen wat vooral veilig is.

11-01-2018 16:08:27 Mamsie

Oudgediende



Zit er dan onder dat raam helemaal geen pui? Dat is toch vragen om problemen in een omgeving waar mensen in karretjes rondrijden!

Raam tot op de vloer.... wie verzint zoiets.....

