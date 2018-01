7,2 miljoen jaar oude voorouder van de mens ontdekt

In Griekenland en Bulgarije hebben wetenschappers resten van een mensachtige gevonden, die 7,2 miljoen jaar geleden leefde in Europa en Afrika. Voornamelijk de tanden van de pre-mens die bij het fossiel werden gevonden, zijn interessant voor wetenschappers. Deze pre-mens, Graecopithecus freybergi genaamd, biedt een nieuw inzicht in de voorouders van de mens. Deze resten zijn een van de oudste ooit gevonden.Tot op heden werd aangenomen dat de afstammingslijn van de mens zich ongeveer vijf tot zeven miljoen jaar geleden van de afstammingslijn van de chimpansee/mensaap scheidde. De eerste mensachtigen zouden in Afrika hebben geleefd. Door de vondst van deze nieuwe pre-mens in de Balkan zijn echter nieuwe feiten aan het licht gekomen. De onderzoekers vonden onder andere tanden van de pre-mens, waaruit de ligging en grootte van de wortels kon worden afgeleid. Daar viel op dat de wortels van de kiezen meer lijken op die van de moderne mens dan van de mensapen. De Graecopithecus freybergi behoort dus tot de voorlopers van de moderne mens. Deze pre-mensen werden eerst alleen in de Sub-Sahara van Afrika gevonden, maar nu dus ook in Europa.De Graecopithecus freybergi die nu gevonden is, is enkele honderdduizenden jaren ouder dan de oudste pre-mens die in Afrika is gevonden, aldus de Telegraph. Hierdoor verandert ons beeld over het ontstaan van de mensheid. Nu werd gedacht dat de mens was ontstaan in Afrika en niet in Europa. Deze vondst lijkt het tegendeel te bewijzen. Door deze vondst kunnen onderzoekers ook beter dateren wanneer de lijnen van de mensachtige en chimpansee zich scheidden. In de periode dat deze Graecopithecus freybergi leefde, viel de Middellandse Zee regelmatig droog. Hierdoor kan het zijn dat de pre-mens door een landbrug van Afrika naar Europa is getrokken.