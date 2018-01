Extreem weer VS: autos vriezen vast in overstroomde straat

Het is al ruim een week koud in delen van de VS, vooral de oostkust heeft het zwaar te verduren. De kou en sneeuw veroorzaken bijzondere taferelen, zeker als er ook nog een overstroming bij komt.Zo is in Revere bij Boston een hele overstroomde straat inclusief auto's veranderd in een ijsbaan: Filmpje In Boston is het op dit moment 10 graden onder nul. Maar goed nieuws voor de mensen aan de oostkust: komende week wordt het langzaamaan warmer.