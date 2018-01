Bizarre traditie: kinderen roken sigaretten voor Driekoningen

Het is een vreemd gezicht: kleine kinderen die massaal een sigaret opsteken. Toch is dat wat er in het Portugese dorpje Vale de Salgueiro gebeurt ter afsluiting van Driekoningen.De traditie bestaat al eeuwen en wordt oogluikend toegestaan door de autoriteiten. Niemand weet waarom de kinderen gaan roken aan het eind van het feest of waar het ritueel vandaan komt. De kinderen zijn soms amper vijf jaar oud, terwijl roken in Portugal onder de achttien jaar verboden is.Toch moeten we er niet te zwaar aan tillen. “Zo erg is het allemaal niet”, zegt Guilhermina Mateus (35), eigenares van een koffiebar. Ook zij laat haar dochtertje een sigaret roken. “De kinderen inhaleren amper de sigarettenrook. Ze roken niet écht,” klinkt het.Volkskundige Jose Ribeirinha legt uit dat de traditie kon blijven bestaan, omdat het dorp zo afgelegen ligt. Vale de Salgueiro ligt op 450 kilometer van Lissabon in de streek Tras os Montes, die ook wel de meest vergeten regio van Portugal wordt genoemd.