Rijkswaterstaat had twee bergingswagens nodig om de auto te kunnen bergen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en of er slachtoffers zijn, is niet bekend.

09-01-2018 17:03:05 Mamsie

Misschien heeft hij een lift gekregen zodat ie toch nog op tijd op zijn werk was.

Of op zijn bruiloft. Of op een begrafenis,of bij de geboorte van zijn kind.

We zullen het niet te weten komen!

09-01-2018 17:16:13 Sjaak

Als ik met mijn auto in een sloot terecht kom, blijf ik daar ook niet zitten bij temperaturen rond het vriespunt. Ik geef die bestuurder groot gelijk, dat hij met zijn zatte kop verder is gaan lopen.

09-01-2018 17:23:13 De Paus

S Bij glad weer hoeft de bestuurder niet per se dronken geweest te zijn. De kans dat hij wel dronken was, is natuurlijk vrij groot, dat wel natuurlijk. en het geeft te denken dat de bestuurder het nalaat om zelf contact met hulpdiensten op te nemen. Dat wijst er wel enigszins op dat hij wilde vermijden dat er een bloedproef bij hem werd afgenomen. Maar dronken rijden is een misdrijf en dan moet het echt bewezen worden. In theorie zou zo zeer door de koude bevangen geweest zijn dat hij thuis eerst een warme douche nam en toen van uitputting in slaap is gevallen. Niet dat ik dat geloof, maar het zou kunnen.

09-01-2018 17:27:58 HHWB

T S Ik denk te weten wat er is gebeurd.



Toen de auto in de sloot belande is door de kracht de man door het raampje naar buiten gevlogen en is toen geraakt door een vracht wagen waardoor hij door de lucht vloog. Bij de neerwaartse daling heeft de man de net voorbij razende trein geraakt toen is de man door de klap omhoog gevlogen, tussen de elektrische bedrading door, welk hij, per toeval, de laatste draad raakt hij door de stroomstoot verder de lucht is in geraakt toen hij met in contact kwam met de spanningskabel welk hem verder de lucht in stootte. dar is hij door een vliegtuig geraakt en door deze botsing is hij verder omhoog de ruimte ingeschoten.... daar wacht de man nu tot er iemand is die hem ophaalt....

09-01-2018 17:33:49 stora

Wel onzin dat er 2 bergingswagens nodig zijn. De achterste heeft een kraan dus die had de klus alleen kunnen klaren.

