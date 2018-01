Man belt politie voor hulp, maar krijgt megaboete

Een man die vrijdagavond de hulp inschakelde van agenten heeft voor 558 euro aan openstaande boetes moeten betalen. De bestuurder was betrokken bij een kleine botsing op de Tweede Walstraat in Nijmegen.



Bij de botsing raakte niemand gewond, maar de twee betrokkenen hadden wat moeite met de schadeformulieren. Dus werd de politie gebeld. 'Hij was helaas vergeten dat hij voor 558 euro aan boetes had openstaan. Deze moest hij direct betalen', aldus de agenten.



Toen de boetes betaald waren, mocht de man zijn weg vervolgen. Samen met zijn goed ingevulde schadeformulieren.

Reacties

09-01-2018 13:23:24 venzje

Door schade en schande wordt men wijs.

09-01-2018 16:10:42 Hisoka

tjsa twee keer claxoneren en je hebt'm al.

09-01-2018 17:38:03 HHWB

T S Boetes....ongelukje....beter was om hem weer terug te sturen naar een autorijschool....

