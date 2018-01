Te koop: flesjes hoogwater

Ben Lamers verwacht zondag topdrukte in zijn twee horecazaken op de kade in Tolkamer. Hij heeft tenten geplaatst, extra personeel ingehuurd, glühwein en chocolademelk ingeslagen. En hij verkoopt flesjes hoogwater.



Honderd flesjes kan hij vullen met hoogwater. 'Het moet wel een collectorsitem blijven.' Vrijdag kwam horecaondernemer Ben Lamers op het idee en sinds zaterdag zijn ze al te koop. Flesjes met etiketjes waarop de waterstand en de datum zelf ingevuld kan worden.



'In 1983 heeft carnavalsvereniging Het Olde Tollus in Lobith deze actie ook gedaan', vertelt de 61-jarige Lamers. 'Ik kwam onlangs op Facebook een foto van die actie tegen. Ik ben altijd in voor een geintje, dus heb ik mensen ingeschakeld om de flesjes te regelen en de etiketjes.'



Een leuk aandenken voor de duizenden hoogwatertoeristen die Lamers zondag in Tolkamer verwacht. 'Toen bekend werd dat de kade onderwater kwam te staan, ben ik extra personeel gaan plannen. Normaal werken we op zondag met drie mensen, dat zijn er nu negen. Ik heb tenten neergezet, er komt warme chocomelk, glühwein, thee en koffie. De kade stond voor het laatst zes of zeven jaar geleden onder water, dat gebeurt niet zo vaak.'



De horecabedrijven van Lamers zitten vijf meter boven de onder water gelopen kade. Lamers heeft zwemvesten aan de reling gehangen en legt een opblaasboot neer. 'Ik zet er op een bordje bij met de tekst bij calamiteiten vrouwen en kinderen eerst.'



Ook de flesjes hoogwater zijn zondag te koop. De opbrengst gaat naar de bewoners van zorgcentrum Lobede, die bij Kade 5 en Kade 7 gratis koffie kunnen komen drinken.

Reacties

09-01-2018 12:11:32 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.103

OTindex: 15.132

Leuke verkoop truc. Klinkt als een variant op gebakken lucht.

09-01-2018 12:16:42 stora

Stamgast



WMRindex: 8.331

OTindex: 1.038



En hij verdient niets aan de flesjes met hoog water want de opbrengst gaat naar het zorgcentrum.

Dus gewoon een leuke ludieke actie. @BatFish , hij speelt leuk in op de omstandigheden.En hij verdient niets aan de flesjes met hoog water want de opbrengst gaat naar het zorgcentrum.Dus gewoon een leuke ludieke actie.

09-01-2018 12:18:25 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.188

OTindex: 60.533

@BatFish : Het is naar mijn idee meer een ludieke aktie om wat leuks te doen voor de bewoners van het zorgcentrum.

09-01-2018 12:22:05 stora

Stamgast



WMRindex: 8.331

OTindex: 1.038

En die eigenaar denkt, als er dan toch zoveel mensen naar het hoge water komen kijken dan kunnen ze net zo goed hier komen kijken en iets gebruiken in mijn cafe.

Gewoon slim.

09-01-2018 12:24:42 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.188

OTindex: 60.533

@stora : Ja, want met al dat water heb je wel behoefte aan een wc en een kop koffie met appeltaart. Ja toch!

09-01-2018 12:26:03 stora

Stamgast



WMRindex: 8.331

OTindex: 1.038



Ik snap alleen niet dat mensen naar dat hoge water gaan kijken.

Als je je onderkant van je broek oprolt dan kan je gewoon thuis kijken naar "hoog water".



Laatste edit 09-01-2018 12:28 @Mamsie en slagroom op de appeltaartIk snap alleen niet dat mensen naar dat hoge water gaan kijken.Als je je onderkant van je broek oprolt dan kan je gewoon thuis kijken naar "hoog water".

09-01-2018 12:32:11 allone

Stamgast



WMRindex: 31.404

OTindex: 62.156

en na al die voorbereidingen.. kwam er niemand

09-01-2018 12:56:34 allone

Stamgast



WMRindex: 31.404

OTindex: 62.156

@stora : dat is waar.. en het nieuws heeft hij sowieso ook al gehaald

09-01-2018 13:22:24 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.138

OTindex: 3.054

En als het water weer gaat zakken? Raken die flesjes dan ineens leeg?

09-01-2018 14:50:16 Grommer

Erelid



WMRindex: 984

OTindex: 67

Zo verkocht een slimme handelaar in Jeruzalem ooit plastic kubussen als holy air.

09-01-2018 16:15:50 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 30.919

OTindex: 17.298

Quote:

Honderd flesjes kan hij vullen met hoogwater. Als hij te veel vult wordt het vanzelf laagwater Als hij te veel vult wordt het vanzelf laagwater

09-01-2018 16:56:54 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.188

OTindex: 60.533

@Emmo : Alle beetjes helpen, zei de mug en hij pieste in zee.

