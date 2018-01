Is deze Mini Cooper van u?





'Als u nog lang wacht, moet u de handrem op de tast zoeken', waarschuwde de gemeente Zaltbommel op Facebook. De auto stond op de parkeerplaats bij het bunkerschip. 'Er komt nog 75 centimeter water bij', schreef de gemeente. De verwachting is dat ook de parkeerplaats bij de oude wasserij onder zal lopen.



Omdat de eigenaar maar niets laat horen, is de Mini Cooper zaterdag aan het einde van de middag door een bedrijf weggesleept.

Reacties

09-01-2018 11:03:53 venzje

Zou zo iemand, ondanks alle aandacht van de media voor het stijgende water, zich niet realiseren dat zijn auto buitendijks staat? En wat de consequentie daarvan is?

Het is kennelijk geen gestolen voertuig, want dan had de politie dat vast wel geweten.

09-01-2018 11:55:59 allone

@venzje : ik hoop dat @botte_bijl straks ook met het vervolgverhaal komt

09-01-2018 13:33:33 venzje

Quote:

De verwachting is dat ook de parkeerplaats bij de oude wasserij onder zal lopen. Ik heb daar vaak gewandeld, maar nooit het gevoel gehad dat die nou zoveel hoger ligt.



Laatste edit 09-01-2018 13:41 Die 75 cm zijn voldoende om het ding mee te sleuren, dus dan kun je als overheid alleen al om milieutechnische redenen beter zelf die auto maar wegsleuren.Ik heb daar vaak gewandeld, maar nooit het gevoel gehad dat die nou zoveel hoger ligt.

09-01-2018 14:17:37 allone

@venzje : is er een plaats waar jij niet geweest bent?

09-01-2018 14:44:51 venzje

Ik zat in het oude stadhuis. Dat is daar om de hoek. In de lunchpauze liep ik vaak een stukje langs de Waal.

Laatste edit 09-01-2018 14:48 @SamuiAxe : Nee, helaas niet: die oude wasserij was volgens mij ook toen al een wijnhandel.Ik zat in het oude stadhuis. Dat is daar om de hoek. In de lunchpauze liep ik vaak een stukje langs de Waal.

09-01-2018 17:40:05 HHWB

T S "t is een nieuwe... dan is het niet zo erg... bij een originele had ik moeten huilen...

