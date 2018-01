Jongen (16) rijdt zonder verlichting in auto van moeder door Woerden

In Woerden is zondagochtend een 16-jarige jongen van de weg geplukt omdat hij in de auto van zijn moeder rondreed. Dat meldt de politie van Woerden op Twitter.



Agenten kregen de jonge chauffeur rond 05.50 uur in het vizier omdat hij zonder verlichting over de Europabaan reed. Daarop werd de Woerdenaar staande gehouden. Hij bleek geen rijbewijs te hebben.



De jongen krijgt een boete, de hoogte van die bekeuring is door de politie niet bekendgemaakt.

Reacties

08-01-2018 12:45:52 kookgraag

Dat mag best wel een hoge boete zijn,die hij zelf mag betalen en niet zijn ouders,gaat hij maar een krantenwijk doen of vakken vullen,Je mag toch veronderstellen dat hij goed wist waar hij mee bezig was.je moet er niet aan denken dat hij iemand aangereden had,zonder verlichtingen zonder rijbewijs dus ook niet verzekerd.Domme actie

