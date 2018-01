Onschuldige man verward met psychiatrisch patiŽnt

Een Amerikaanse man uit Pennsylvania heeft een aanklacht ingediend tegen de politie en de plaatselijke huisartsenpost. Hij werd onlangs opgepakt en daarbij geÔnjecteerd met een kalmerend middel. En dat terwijl hij helemaal niets verkeerd had gedaan.



Wat bleek: niet de 63-jarige Eugene Wright uit Meadville, maar een psychisch zieke naamgenoot had dreigementen geuit tegen de huisartsenpost. Alleen had de politie dat niet door. Die stuurde twee agenten ťn een medewerker van een psychiatrisch ziekenhuis naar het huis van de onschuldige Eugene Wright.



Toen Wright tegenover de agenten ontkende ook maar iets met de zaak te maken te hebben, werd hij door hen naar de grond gewerkt en meegenomen naar het politiebureau. Ook daar werd Wrights identiteit niet gecontroleerd.



Pas toen zijn dochter zich meldde bij de politie kwam het pijnlijke misverstand aan het licht. Wright bevond zich ten tijde van de dreigementen niet eens in de buurt van de huisartsenpost.



Zowel de politie als de huisartsenpost heeft excuses gemaakt aan Wright, maar die diende alsnog een aanklacht in, meldt de Pittsburgh Post-Gazette. Hij zegt dat zijn burgerrechten zijn geschonden en wil dat beide partijen worden vervolgd voor onder andere mishandeling. De gemeente, verantwoordelijk voor de politie, wil niet reageren tegenover de BBC.

Reacties

Quote:

Hij zegt dat zijn burgerrechten zijn geschonden en wil dat beide partijen worden vervolgd voor onder andere mishandeling. En terecht. Als ze je lichamelijke en geestelijke integriteit zo ernstig hebben geschonden, neem je geen genoegen met: "Oepsie! Sorry!" En terecht. Als ze je lichamelijke en geestelijke integriteit zo ernstig hebben geschonden, neem je geen genoegen met: "Oepsie! Sorry!"

(Maar wat heeft de BBC er mee te maken, als het over de VS gaat?)



Laatste edit 07-01-2018 18:36 @venzje : ja idd, da's meer dan alleen maar 'een klein foutje'(Maar wat heeft de BBC er mee te maken, als het over de VS gaat?)

