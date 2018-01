Bizar fenomeen door koude in Florida: het regent leguanen

Het uitzonderlijk 'koude' weer in de Amerikaanse staat Florida zorgt voor bizarre taferelen: leguanen vallen er letterlijk uit de bomen. De beestjes zijn niet dood, maar raakten helemaal verlamd door de lage temperatuur. Dat berichten lokale media.Het is in de zuidelijk gelegen staat niet meteen ijskoud, in vergelijking met de extreme koudegolf die momenteel grote delen van de Verenigde Staten teistert: de temperatuur dook zaterdag in Florida maar net onder de 5 graden. Voor het anders zo hete Florida is dat echter bijzonder koud. Sommige dieren kunnen die lage temperaturen niet aan. De leguaan, oorspronkelijk afkomstig uit Midden- en Zuid-Amerika, heeft het dan ook erg moeilijk met dit weer. Zelfs onder de 10 graden Celsius beginnen de dieren al heel traag en lam te worden en krijgen ze moeite met bewegen. Bij minder dan 5 graden is het helemaal gedaan met bewegen. De leguaan gaat dan niet dood, maar raakt compleet 'verlamd' en lijkt wel bevroren. Daarom vallen nu massaal leguanen uit de bomen, waar ze 's nachts in kruipen om te slapen. Barmhartige dierenliefhebbers krijgen echter de raad om de dieren te laten liggen en ze zeker niet in huis te nemen. Leguanen kunnen namelijk behoorlijk hard bijten wanneer ze wakker worden en zich bedreigd voelen. De leguaan wordt bovendien als een overlastbezorger beschouwd in Florida, waar het geen inheemse diersoort is. De koudegolf biedt dus een unieke gelegenheid om er een aantal te vangen, ook al zal dat waarschijnlijk maar een druppel op een hete plaat blijken. Exotische diersoorten hebben over het algemeen weinig problemen om te overleven en zich voort te planten in het subtropische klimaat van Florida.