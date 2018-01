Britse dominee geeft boete aan koppels die te laat komen voor huwelijk

Een dominee van een Anglicaanse kerk is het zo beu om te wachten op koppels die op hun eigen huwelijksceremonie te laat komen, dat hij beslist heeft om financiŽle boetes op te leggen. Trouwers die meer dan tien minuten te laten komen, zien de factuur voor hun huwelijk met 100 pond (110 euro) toenemen, zo meldt de Britse krant The Times.



John Corbyn, die dominee is in de dorpen Bearsted en Turnham (graafschap Kent), vraagt aan trouwlustige koppels om bovenop het normale huwelijkstarief nog een bijkomend bedrag van 100 pond over te maken. Wanneer de trouwers tijdig in de kerk aankomen, zal dat geld worden terugbetaald. Er wordt wel rekening gehouden met overmacht. Wie vastzit in de file of met onvoorziene gebeurtenissen krijgt af te rekenen, zal geen financiŽle bestraffing krijgen. Voorlopig heeft nog maar ťťn koppel het bedrag moeten ophoesten. Het geld wordt verdeeld onder de klokkenluiders, de organist, de koster en de kinderen van het zangkoor.

Reacties

08-01-2018 10:46:37 kookgraag

En dan vinden ze het gek,dat er steeds meer mensen niet in de kerk trouwen.Trouwen is voor heel veel mensen toch al een stres volle dag.En de klokkenluider en de koster maar hopen dat er veel mensen te laat komen.

08-01-2018 11:49:40 stora

Stamgast



WMRindex: 8.311

OTindex: 1.035

Ja, waarom zou je te laat komen?

Omdat de bruid niet uit haar bed wil komen misschien.

Vroeger was daar een liedje over .

Ik kan het niet vinden, maar ergens in het liedje gaat het.....



kom uit de bedstee mijn liefste

Het is op onze huwelijksdag

De koster luid al urenlang de klokken



en verder weet ik het niet meer.

08-01-2018 12:07:15 allone

Stamgast



WMRindex: 31.380

OTindex: 62.132





Het lijkt me bijna altijd overmacht, zijn er mensen die expres te laat op hun bruiloft komen?

En komt het echt zo vaak voor, vraag ik me dan af? Of ergert deze man zich gauw?



Laatste edit 08-01-2018 12:07 @stora : ja, deze Het lijkt me bijna altijd overmacht, zijn er mensen die expres te laat op hun bruiloft komen?En komt het echt zo vaak voor, vraag ik me dan af? Of ergert deze man zich gauw?

08-01-2018 15:58:44 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 6.405

OTindex: 1.330

.



Maar kennelijk heeft hij een tien-minuten tarief . Ik dacht eigenlijk dat de dominee gratis was. Dat het trouwen van mensen, de biecht afnemen, dopen, eerste communie doen enzo, allemaal bij zijn functie hoorde, waar hij neem ik aan al salaris voor ontvangt. En dat de gemeenschap waar hij toebehoort hem al voldoende extra spekt d.m.v. het rondgaande kerkzakjeMaar kennelijk heeft hij een tien-minuten tarief

08-01-2018 16:26:03 merlinswit

Erelid



WMRindex: 3.045

OTindex: 2.891



Het tarief dat men normaal betaald aan de kerk gaat deels naar het salaris, naar het onderhouden en schoonhouden van de kerk en de algemene kerkelijke organisatie. De opbrengst van de collecte hoort niet naar de kerkleider te gaan. Die zou naar het doel van de collecte moeten gaan. Vandaar dat de inhoud geteld wordt met meerdere mensen aanwezig, die daar ook voor moeten tekenen. @Lennox : De dominee krijgt idd een salaris, maar heeft wel meer afspraken op een dag. Zoals in de vroege ochtend een bruiloft en aan het eind van de ochtend een begrafenis. In extreme gevallen kan het dus gebeuren dat de bruiloftsgasten vrolijk vertrekken en de begrafenis gasten bedrukt buiten staan te wachten tot ze naar binnen kunnen.Het tarief dat men normaal betaald aan de kerk gaat deels naar het salaris, naar het onderhouden en schoonhouden van de kerk en de algemene kerkelijke organisatie. De opbrengst van de collecte hoort niet naar de kerkleider te gaan. Die zou naar het doel van de collecte moeten gaan. Vandaar dat de inhoud geteld wordt met meerdere mensen aanwezig, die daar ook voor moeten tekenen.

08-01-2018 18:46:41 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 6.405

OTindex: 1.330





@merlinswit : Aha, dank voor je uitgebreide toelichting. Op zich wel vreemd dus dat de dominee het uurtarief dan zomaar kan verhogen, daar hij feitelijk gewoon een werknemer in loondienst is als ik het goed begrijp.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: