Vrijspraak voor man die borsten van date te hard vasthield

De Brit die vorig jaar een taakstraf kreeg opgelegd omdat hij tijdens een vrijpartij te hard in de borsten van zijn Tinder-date had geknepen, is alsnog vrijgesproken. Dat melden lokale media vandaag. De eerdere veroordeling was volgens een lokale rechter simpelweg verkeerd.



De 37-jarige Philip Queree en de anonieme vrouw belandden in 2016 na hun tweede date samen in bed. Met wederzijds goedvinden bedreven ze de liefde, maar de sfeer sloeg om toen Queree de borsten van de vrouw stevig beetpakte en aan haar haren trok. Hoewel de vrouw duidelijk zou hebben gemaakt dat ze pijn had, wilde de student Medicijnen haar maar niet loslaten.



Terwijl de vrouw zich na de seks aankleedde om te vertrekken, liet ze Queree de blauwe plekken zien die hij haar zou hebben gegeven. Ze wilde weten waarom hij zo hardhandig was geweest, maar een antwoord bleef uit. ,,Ik moet nu gaan en na gaan denken over wat ik je heb aangedaan'', zei hij volgens de vrouw.



Naast de blauwe plekken had de vrouw naar eigen zeggen ook pijn aan haar schouder en kon ze haar arm moeilijk optillen, schreef The Telegraph. Ze deed aangifte en met succes. ,,Queree raakte een seksueel en intiem deel van haar lichaam aan op een seksuele manier zonder haar toestemming'', oordeelde een lokale rechter op het eiland Jersey volgens Britse media. De seks was wederzijds, maar het grijpen van de borsten was volgens de rechtbank aanranding.



Queree, die volhield niets verkeerd te hebben gedaan, werd veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. Daarnaast kwam hij op een lijst met zedendelinquenten te staan, kreeg hij een contactverbod opgelegd en moest hij 2.000 pond (ruim 2.250 euro) ophoesten voor de proceskosten. De hele situatie was een persoonlijk drama voor de man, meende zijn advocaat. Hij moest stoppen met zijn studie Medicijnen en zag zijn doktersdroom in duigen vallen. Daarnaast zou hij moeite hebben om rond te komen. Queree vocht de veroordeling dan ook aan.



Mishandeling oké, zei zijn advocaat deze week bij de nieuwe zitting, maar de aanklacht voor aanranding ging hem te ver. De veroordeling leunde volgens hem op de bewering van de vrouw dat ze Queree had gevraagd helemaal van haar borsten af te blijven. Maar de raadsman betwijfelt of ze dat echt heeft gevraagd, schrijft de Evening Times.



En zonder die vraag zou het de normaalste zaak van de wereld zijn geweest, vindt hij. De vrijpartij ging er volgens de advocaat tot genot van beide partijen vrij hard aan toe en als een vrouw seks met iemand wil hebben, hoort het aanraken van de borsten daar gewoon bij. De lokale rechter had begrip voor de argumenten en noemde de eerdere veroordeling 'verkeerd'.



Queree heeft nog niet gereageerd op zijn vrijspraak.



Reacties

07-01-2018 15:25:14 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 62.184

OTindex: 28.056

duidelijk het ene woord tegen het andere....

07-01-2018 18:05:46 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.842

OTindex: 8.999

S Blauwe plekken en aan de haren trekken, bij mijn herinnering hebben mijn dates daar nooit over geklaagd.

07-01-2018 18:10:41 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.105

OTindex: 3.044





Laatste edit 07-01-2018 18:10 @De_Paus: Nee, die jochies waren natuurlijk allang blij met die zuurverdiende Mars of Snickers.

07-01-2018 18:17:53 prokiller933

Erelid

WMRindex: 3.281

OTindex: 202





Vanaf...

Quote:

,,Queree raakte een seksueel en intiem deel van haar lichaam aan op een seksuele manier zonder haar toestemming'' ...en verder wordt deze wisseling gemaakt, waarna er aan het eind van het artikel weer wordt gezegd: Quote:

De vrijpartij ging er volgens de advocaat tot genot van beide partijen vrij hard aan toeen als een vrouw seks met iemand wil hebben, hoort het aanraken van de borsten daar gewoon bij.



Dus mevrouw, had hij zachter moeten zijn of helemaal niet de borsten moeten aanraken? Al met al stel ik de vrouw in het ongelijk, want ik ben het wel met de laatste quote eens. Er wordt gewisseld tussen ''hij kneep me te hard in mijn borsten'' en ''hij had mijn borsten helemaal niet moeten aanraken''.Vanaf......en verder wordt deze wisseling gemaakt, waarna er aan het eind van het artikel weer wordt gezegd:Dus mevrouw, had hij zachter moeten zijn of helemaal niet de borsten moeten aanraken? Al met al stel ik de vrouw in het ongelijk, want ik ben het wel met de laatste quote eens.

