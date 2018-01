07-01-2018 11:06:35

bij sommige kappers zou je zo reageren....zo erg ben ik nog nooit verknipt, maar lang geleden toen in de Bijlmer een kapper in het Punjabi opmerkingen over mij maakte en al die oude mannetjes aan het gniffelen waren, nam ik mij heilig voor om nooit meer naar die kapper te gaan. tijdens de knipbeurt heb ik mij niet laten kennen, deed ik net of ik het niet verstond en door had, toen ik weer naar buiten ging heb ik poeslief in het Punjabi gedag gezegd, en buiten heb ik nog heel even naar de opschudding geluisterddie kapper was daarna trouwens weg