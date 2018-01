07-01-2018 11:43:41

Ik heb al 25 jaar een kunstboom (wel een hele mooie). Hou veel meer van echte bomen, maar het omhakken van een prachtige spar om die vervolgens te laten afsterven in de huiskamer heeft me altijd al tegen gestaan. De mogelijkheid om je boom te herplanten in plaats van zinloos te vernietigen vind ik echt een topidee