Vanaf maandag te koop: de wietburger

Een bakkerij in de Vijzelstraat introduceert maandag de eerste wietburger van het land, meldt AT5. Het is volgens bakkerij Ter Marsch & Co de allereerste hamburger met cannabis. Maar juich niet te vroeg: er zitten wel wietbladeren in verwerkt (in het bolletje, niet in het vlees), maar er zit geen THC in, de werkzame stof in wiet. Die is er uit gehaald, vermoedelijk om geen gedoe met justitie te krijgen. Zo trekt de winkel wel klanten – vermoedelijk vooral buitenlanders – zonder risico. De bakkers in de Vijzelstraat lanceren de nieuwe snack tijdens een hamburgercompetitie op de Horecava in de RAI.Vervolgens is de burger vanaf dinsdag ook te koop bij Ter Marsch & Co in de Vijzelstraat.



‘Deze limited edition burger wordt gemaakt met dry aged Angus Beef, Japans Wagu en langzaam gegaarde biokalfsnek op Brioche wietbroodjes uit eigen bakkerij.’

Reacties

06-01-2018 15:11:43 allone

Stamgast



WMRindex: 31.309

OTindex: 62.064

Smaken broodjes beter, met wiet?

06-01-2018 16:57:10 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.085

OTindex: 3.040

Doodzonde van die dry aged Angus Beef, Japans Wagu en langzaam gegaarde biokalfsnek! Ik vind de smaak van wiet helemaal niet lekker.



Trouwens ook doodzonde om deze voortreffelijke vleessoorten maar botweg door elkaar de kneden.

06-01-2018 17:30:01 submarine

Senior lid

WMRindex: 587

OTindex: 490

Wnplts: Oceania

Ik hou het wel bij een eenvoudige spacecake

