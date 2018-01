Dakloze in Twente krijgt hulp: gemeubileerd huis en eventueel huur

Mannen met schulden en vaak ook relatieproblemen komen nu regelmatig op straat terecht of wonen tijdelijk op een camping. Dat hoeft straks niet meer.



Humanitas, Leger des Heils en de gemeente Enschede werken een alternatief uit voor de bestaande daklozenopvang. Bedoeling is dat straks meerdere gemeenten in de regio een gestoffeerd en ingericht huis achter de hand hebben.



Deze ene woning per gemeente is bedoeld voor wat in kringen van ambtenaren en zorgprofessionals vaak de ‘pechman’ wordt genoemd. Dat is de man -want heel vaak gaat het om een man- die de huur van zijn woning niet meer kan betalen en bijna op straat staat.



“Wanneer die persoon geen psychische of psychiatrische problemen heeft, hoort hij niet thuis in de daklozenopvang. Het is zelfs te duur om hier de maatschappelijke opvang voor te gebruiken. Omdat dit laatste in de praktijk soms wel gebeurt, werken we aan een alternatief’’, zegt een woordvoerder van de gemeente.



Humanitas en het Leger des Heils willen in Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Hof van Twente, Haaksbergen, Borne, Losser en Dinkelland per gemeente een huis huren van de woningcorporatie. Dat huis wordt met subsidie van centrumgemeente Enschede gestoffeerd en ingericht.



“Humanitas en het Leger des Heils bepalen wie in aanmerking komt voor tijdelijke bewoning van het huis. Dat is voor maximaal 6 tot 9 maanden. Liefst korter natuurlijk. De huurder moet voor zover mogelijk zelf de huur ophoesten. Lukt dat niet, dan kan een deel met subsidie worden betaald’’, aldus de woordvoerder.



De initiatiefnemers hebben inzicht in de financiële situatie van de huurder, zodat ze mee kunnen kijken of iemand inderdaad eventueel niet (alles) kan betalen. De tijdelijke woning is bedoeld om rust te creëren. Iemand kan zijn schulden op een rij zetten, een uitkering aanvragen en op zoek naar andere huisvesting.



Het plan is een proefproject en heet ‘Huis te leen’. Enschede, Humanitas en Leger des Heils moeten het plan nog bespreken met de andere gemeenten en woningcorporaties.



Campingeigenaren in de regio hebben regelmatig ‘pechmannen’ op hun terreinen. Die kunnen vanwege hun schulden vaak niet bij een woningcorporatie terecht.



Een tijdelijk of soms ook langdurig verblijf op de camping is goedkoper dan particulier huren. Irma Stijckel van camping Buytenplaets in Boekelo vindt het plan van Enschede sympathiek, maar vindt één woning per gemeente te weinig.



“Ik heb hier wel 15 huurders uit de doelgroep. Ze kunnen nergens anders heen. De gemeente Enschede legt ze nu ook boetes à 15 mille op voor permanent wonen op de camping. Waar moeten ze dat van betalen? Het is een schande.”



Een woordvoerder van de gemeente Enschede zegt dat deze campingbewoners eventueel ook in aanmerking komen voor Huis te leen. Ze moeten staan ingeschreven in de gemeente waar ze huren en legaal in Nederland verblijven.

Reacties

Er staan zoveel kantoorgebouwen leeg.

De mensen die ineens op straat komen te staan, zouden al heel blij zijn met een kamer met een adres.

En dan kunnen ze van daaruit hun leven weer opbouwen.

Al die mensen een woning geven gaat nooit lukken want er is al een tekort op de woningmarkt.

Maar het idee vind ik wel heel sympathiek.

