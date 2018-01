Binnen deze geloofsgemeenschap mogen vrouwen maar één oog tonen

Eén oog. Meer mogen vrouwen in de regio Mzab in de Algerijnse Sahara niet tonen. De rest van hun lichaam is gehuld in een wit gewaad. De Mozabieten he

06-01-2018 12:40:33 Mamsie

Dat is dan makkelijk. Er hoeft dan maar één oog opgemaakt te worden en klaar is de make up!



De praktijk zal wel minder grappig zijn, niet meer goed diepte kunnen schatten en minder kunnen waarnemen. Triest.

06-01-2018 12:46:32 allone

@Mamsie : ik neem aan dat ze thuis - en het enige wat ze mogen is het huishouden doen - wel met 2 ogen mogen kijken

06-01-2018 12:59:04 venzje

Het huwelijk als gevangenis. Veel letterlijker kan het haast niet worden.

06-01-2018 14:00:29 SamuiAxe

Stumperds

06-01-2018 14:32:42 Mamsie

@allone :

: ik neem aan dat ze thuis - en het enige wat ze mogen is het huishouden doen - wel met 2 ogen mogen kijken Quote @Mamsie : ik neem aan dat ze thuis - en het enige wat ze mogen is het huishouden doen - wel met 2 ogen mogen kijken



Het is wel te hopen! Maar buitenshuis zijn ze dus half blind. Het is wel te hopen! Maar buitenshuis zijn ze dus half blind.

06-01-2018 15:05:00 Noepetote

De islam gunt vrouwen het licht in de ogen niet. Dat hebben alle stromingen binnen de islam gemeen. Maar in dit geval is het wel héél letterlijk!! Daarom is het ook zo pijnlijk dat bij sommige mensen de ogen nog steeds niet geopend zijn (in figuurlijke zin dan)... Diep triest...De islam gunt vrouwen het licht in de ogen niet. Dat hebben alle stromingen binnen de islam gemeen. Maar in dit geval is het wel héél letterlijk!! Daarom is het ook zo pijnlijk dat bij sommige mensen de ogen nog steeds niet geopend zijn (in figuurlijke zin dan)...

06-01-2018 16:36:09 stora

Als je begin vorige eeuw had geleefd dan was je ook maar het sloofje van je man.

Vrouwen mochten niet stemmen, vrouwen mochten ook als ik het goed heb geen geldzaken doen.

Vrouwen droegen hoofddoeken.

En zelfs nu nog, als een vrouw precies hetzelfde werk doet als een man dan krijgt ze daar minder voor betaald. @Noepetote , Dat is niet alleen de islam hoor.Als je begin vorige eeuw had geleefd dan was je ook maar het sloofje van je man.Vrouwen mochten niet stemmen, vrouwen mochten ook als ik het goed heb geen geldzaken doen.Vrouwen droegen hoofddoeken.En zelfs nu nog, als een vrouw precies hetzelfde werk doet als een man dan krijgt ze daar minder voor betaald.

06-01-2018 17:22:38 Emmo

En van dat laatste, minder betaald krijgen voor hetzelfde werk? Daarover zijn de meningen verdeeld. Maar het schijnt dat in vrije beroepen kerels zichzelf beter verkopen dan vrouwen. @stora : Mijn moeder droeg ook nog wel eens een hoofddoekje, Vooral als ze net naar de kapper was geweest.En van dat laatste, minder betaald krijgen voor hetzelfde werk? Daarover zijn de meningen verdeeld. Maar het schijnt dat in vrije beroepen kerels zichzelf beter verkopen dan vrouwen.

06-01-2018 17:26:20 stora

@Emmo , mijn moeder ook toen ik jong was en ze had net als veel vrouwen zo'n opvouwbaar doorzichtig plastic regendoekje, zodat de haren niet nat werden.

06-01-2018 17:28:00 Mamsie

Vooral Queen Elizabeth is veelvuldig gefotografeerd met een hoofddoek. @Emmo : Het dragen van een hoofddoek was in de zestiger jaren hier heel gewoon. Je haar bleef beter in model en je kreeg niet zo erge kouwe oren op de fiets.Vooral Queen Elizabeth is veelvuldig gefotografeerd met een hoofddoek.

06-01-2018 17:45:02 GroteMop1983

Eén oog.

Ik geloof dat na die titel, deze zin een beetje overbodig was.



Maar wel erg triest voor de vrouwen die daar leven. Hopelijk veranderd daar binnenkort iets aan, want ik vind het echt ronduit belachelijk! Ik geloof dat na die titel, deze zin een beetje overbodig was.Maar wel erg triest voor de vrouwen die daar leven.Hopelijk veranderd daar binnenkort iets aan, want ik vind het echt ronduit belachelijk!

