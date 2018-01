06-01-2018 12:08:52

Ik ben niet al te grote fan van jeugdzorg. Het gaat daar meer om eigen ego dat het om de kinderen gaat. Het is alsof het daar een soort van wedstrijd onderling is, wie het meeste gezinnen kan verscheuren en zoveel kinderen uit huizen weet te plaatsen.Ik ken verscheidende vrouwen welk vroeger in pleeggezinnen zijn opgegroeid. Allen kon de pleegvader niet van het kind, met wat ze toen waren afblijven. En ken ook verhalen waarbij de eigen kinderen, van de pleegouders, dure spullen kregen terwijl het pleegkind het moest doen met de afdankertjes, net als met de kleding... En wat deed jeugdzorg daartegen....inderdaad, niets....Terugkomend op artikel, jeugdzorg heeft inderdaad een beetje gelijk met de honden. Maar wanneer je deze honden kan verplaatsen in een andere ruimte en je laat plek over voor bijvoorbeeld 2 honden, dan is er toch ook niks aan de hand... En net wat @stora : typt, komen ze na 8 jaar zaniken dat het niet goed is. Bij ieder geboren baby komt er altijd jeugdzorg een rondje kijken, ze hadden toen in moeten grijpen en niet 8 jaar later....