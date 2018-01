Nieuwste trend: rauw water

Een nieuw fenomeen bij gezondheidsfreaks is het drinken van ‘rauw’ water aldus de New York Times. Onder andere in San Francisco zijn liefhebbers van puur, ongefilterd water bereid om zo’n 37 dollar (ruim 30 euro) neer te tellen voor een kruik van 3,78 liter. Maar gezondheidsexperts zijn niet enthousiast over de nieuwe hype en waarschuwen voor de gevaren.



Het is alsof de klok wordt teruggedraaid. Sommige waterdrinkers maken zich zorgen over de kwaliteit van het kraanwater en vrezen de toevoegingen, zoals fluoride. Volgens hun theorie verdwijnen bij het filteren belangrijke gezonde mineralen uit het water die je zou nodig hebben.



Ook flessenwater is volgens hen niet veilig omdat het behandeld wordt met ultraviolet licht of ozon om de verspreiding van algen tegen te gaan, maar dat zou dan weer gezonde probiotica in het water doden.



Dr. Donald Hensrud, directeur van het Healthy Living Program van de Mayo Clinic in Minnesota voorziet acute gevaren als er massaal rauw water wordt gedronken. Zonder de behandeling van water, zijn er acute en uiteindelijke chronische gevaren. Virussen, bacteriën zoals E. coli, parasieten en kankerverwekkende stoffen kunnen zich verspreiden via onbehandeld water.

"Bijna alles wat je kan bedenken dat je ziek kan maken, kan gevonden worden in water”, vertelt voedselveiligheidsexpert Bill Marler uit Seattle aan Business Insider. "Aangezien gefilterd, behandeld water de norm is geworden, beseffen de meeste mensen niet hoe gevaarlijk ‘rauw’ water kan zijn, zegt Marler. ,,De ziektes waaraan onze overgrootouders stierven, zijn helemaal vergeten.” De meeste westerlingen kennen in hun omgeving niemand die stierf aan hepatitis A of cholera dankzij de vooruitgang van de wetenschap, technologie en strenge gezondheidsvoorschriften. Dat maakt het moeilijker om te beseffen welke risico’s er gepaard gaan met de consumptie van rauw water."

Reacties

05-01-2018 10:21:05 Sjaak

Nog niet eens zo heel lang geleden monteerden diezelfde gezondheidsfreaks een extra filter op hun waterleiding om het water nog puurder te maken. Eet gewoon een handvol aarde, dan krijg je mineralen genoeg binnen. Dombo's.

05-01-2018 10:25:38 venzje

En diezelfde mensen laten zich waarschijnlijk ook nog eens niet vaccineren tegen al die gevaren, 'want daar word je autistisch van'.

05-01-2018 10:30:21 Emmo

Quote:

Volgens hun theorie verdwijnen bij het filteren belangrijke gezonde mineralen uit het water die je zou nodig hebben. Je moet wel héél goed filteren als je die mineralen er uit wilt halen. Met omgekeerde osmose bijvoorbeeld.



Volgens de Russen aan boord is overigens goed gefilterd water levensgevaarlijk op de Sovjetvloot werd zelfs extra mineraalwater verstrekt omdat je inderdaad je mineralen mist.

Maar aan boord komt het water dan ook normaal gesproken uit een verdamper: zuivere aqua distillata. Hierna gaat het door een mineraalfilter om inderdaad mineralen toe te voegen en een beluchter voor de smaak.



Ik ben het eens met Je moet wel héél goed filteren als je die mineralen er uit wilt halen. Met omgekeerde osmose bijvoorbeeld.Volgens de Russen aan boord is overigens goed gefilterd water levensgevaarlijk op de Sovjetvloot werd zelfs extra mineraalwater verstrekt omdat je inderdaad je mineralen mist.Maar aan boord komt het water dan ook normaal gesproken uit een verdamper: zuivere aqua distillata. Hierna gaat het door een mineraalfilter om inderdaad mineralen toe te voegen en een beluchter voor de smaak.Ik ben het eens met @Sjaak : een handje aarde en goed kauwen doet de rest.

05-01-2018 10:58:58 SamuiAxe

Kijk, dan praat je over gefilterd water



Ik kan dan ook Emmo's Russen begrijpen, al te zeer gefilterd water is niet goed..



.



Laatste edit 05-01-2018 11:00 Vriend van mij is een techneut die Azië afreist om bij allerlei speciale bedrijven hun waterpurificatie installaties te testen en te onderhouden. Dit water wordt gebruikt bij allerlei chemische processen en vervaardiging van b.v. medicijnen en is zo puur dat het drinken van slechts 2 liter van dit speciale water dodelijk is!Kijk, dan praat je over gefilterd waterIk kan dan ook Emmo's Russen begrijpen, al te zeer gefilterd water is niet goed..

05-01-2018 12:06:28 allone

Het ligt er natuurlijk ook aan wat je gewend bent, bijv. als westerners naar India gaan en daar ongekookt water drinken worden ze ziek, maar de Indiërs zelf hebben nergens last van..

05-01-2018 12:24:11 allone

Wel veel geld natuurlijk.. Maar ja, dat zullen de meeste gezondheidfreaks wel hebben, echt arme mensen zijn al blij als ze een boterham of schaaltje rijst kunnen betalen.

Wat bedoelen ze trouwens met gezondheidsfreak? Want ik ben ook graag gezond, al drink ik geen rauw water en eet geen goji bessen e.d. .. de vraag is dus waar dit 'rauwe' water vandaan komt. Want voor zover ik weet is mineraalwater ook 'rauw', @Emmo :.. of niet?!Wel veel geld natuurlijk.. Maar ja, dat zullen de meeste gezondheidfreaks wel hebben, echt arme mensen zijn al blij als ze een boterham of schaaltje rijst kunnen betalen.Wat bedoelen ze trouwens met gezondheidsfreak? Want ik ben ook graag gezond, al drink ik geen rauw water en eet geen goji bessen e.d.

05-01-2018 12:36:27 SamuiAxe

@allone : @allone :

Het ligt er natuurlijk ook aan wat je gewend bent, bijv. als westerners naar India gaan en daar ongekookt water drinken worden ze ziek, maar de Indiërs zelf hebben nergens last van.. QuoteHet ligt er natuurlijk ook aan wat je gewend bent, bijv. als westerners naar India gaan en daar ongekookt water drinken worden ze ziek, maar de Indiërs zelf hebben nergens last van..



Weet je dat wel zeker?



"Meer dan 37,7 miljoen mensen in India lijden aan ziektes die het gevolg zijn van vervuild drinkwater. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de overheid en organisatie WaterAid. Hoewel steeds meer Indiërs aangesloten zijn op het drinkwaternet, is het met de kwaliteit van dat water soms pover gesteld."



en



"In India hebben 76 miljoen mensen geen toegang tot zuiver water. Dat blijkt uit een vanmiddag gepubliceerd rapport van de hulporganisatie Water Aid. Die 5 procent van de bevolking is op vervuild water aangewezen of gedwongen, drinkwater duur te kopen. Oorzaken zijn deels slecht management van de watervoorraden en de dalende grondwaterstand. Arme Indiërs moeten volgens het rapport circa 17 procent van hun inkomen spenderen aan water, om te drinken, te koken en te wassen."



En zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. Met name de slechte watervoorziening en de slechte kwaliteit van het water zijn zo ongeveer de belangrijkste oorzaak van ziekte en dood in India.. Dus ze hebben er wel degelijk last van.. Weet je dat wel zeker?enEn zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. Met name de slechte watervoorziening en de slechte kwaliteit van het water zijn zo ongeveer de belangrijkste oorzaak van ziekte en dood in India.. Dus ze hebben er wel degelijk last van..

05-01-2018 12:39:51 allone

Dieren worden ook meestal niet ziek als ze 'rauw' water drinken, uitzonderingen daargelaten.. @SamuiAxe : dat ben ik met je eens, het was een vergelijking, waarmee ik wilde zeggen dat mensen in het westen overbeschermd zijn en daardoor overgevoelig voor dingen, waar een 'normaal' mens best tegen kan.Dieren worden ook meestal niet ziek als ze 'rauw' water drinken, uitzonderingen daargelaten..

05-01-2018 12:43:26 SamuiAxe

@allone : Daar heb je gelijk in, de vergelijking was wellicht niet erg goed gekozen, maar ik ben het roerend met je eens dat "de mens" steeds meer beschermd eet en drinkt en daarom veel van zijn natuurlijke weerstand tegen infecties en ziektes kwijtraakt. Absoluut!

05-01-2018 12:44:51 allone

@SamuiAxe : idd, dat bedoelde ik, jij drukt je beter uit

05-01-2018 15:51:09 D0rus

@allone : Het klopt dat de Indiërs die daar nu gezond zijn niet ziek worden van dat water. Degene die wel ziek worden zijn al overleden

