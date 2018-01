Net sigaretten uit je leven geschrapt? Trakteer jezelf dan op tomaten

Heb je jezelf voorgenomen om te stoppen met roken en sta je dus - as we speak - aan het begin van een nieuw hoofdstuk in je leven? Trakteer jezelf dan

Reacties

04-01-2018 14:45:21 Kooldioxide

Senior lid



WMRindex: 762

OTindex: 73

Het grappige is dat tomaten (en aardappels, en aubergine) familie zijn van de tabaksplant.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: