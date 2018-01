Inwoners CaliforniŽ in de rij voor legale wiet

In veel steden in CaliforniŽ stonden dinsdag lange rijen klanten voor wietwinkels. Sinds die dag is het kopen van cannabisproducten en wietplanten in de Amerikaanse staat legaal.Wie 21 jaar of ouder is, mag in CaliforniŽ maximaal 28 gram cannabis op zak hebben en thuis maximaal zes hennepplanten hebben staan. Het is de zesde staat in de VS waar marihuana is gelegaliseerd."Mijn vrouw en ik hadden op Oudejaarsavond eigenlijk niets bijzonders te doen", vertelde een wat oudere klant. "We dachten: kom, we gaan naar Oakland om naar het vuurwerk te kijken en ons aan te sluiten bij de eerste kopers in de rij."Een opgetogen klant EPAEen jonge vrouw vertelde dat ze al om 05.00 uur voor de winkel stond, "want dit is een historisch moment". Een andere klant noemde het een schande dat er nog veel mensen in de gevangenis zitten voor het overtreden van de oude wietregels. "Die moeten allemaal zo snel mogelijk vrij komen."De inwoners van CaliforniŽ stemden veertien maanden geleden, op de dag van de presidentsverkiezingen, voor het legaliseren van cannabis. Sindsdien is gewerkt aan het opstellen van regels voor het kweken en verkopen van cannabis. Ook is bepaald dat er geen wiet mag worden gerookt in openbare gebouwen, vlak bij scholen en in het verkeer.