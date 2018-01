In China staat de hoogtste ijstoren ooit

In China is de hoogste ijstoren ooit gebouwd. Een groep studenten bouwde de 30 meter hoge toren en brak hiermee een record.De ijstoren staat in de Chinese plaats Harbin. Hier is momenteel een groot ijsfestival. De toren is gebouwd in de vorm van een traditionele Chinese toren en een flamencojurk.De studenten hebben de hoge toren gebouwd door ijs te spuiten op een enorme ballon. Met het bouwen van deze toren willen ze aandacht vragen voor het materiaal waarmee de ballon is gemaakt. Het bouwmateriaal is namelijk erg handig voor het maken van tijdelijke bouwwerken in koude gebieden. De ijstoren zou bijvoorbeeld prima op de planeet Mars of op de Olympische Winterspelen kunnen staan.