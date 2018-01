Wegen in BelgiŽ slechter dan in NamibiŽ en Rwanda

Limburgers die wel eens de grens oversteken, weten er alles van: het is slecht gesteld met de kwaliteit van de Belgische wegen.



Maar uit nieuw onderzoek blijkt nu hoe beroerd het wegdek in BelgiŽ er precies aan toe is. Zelfs de wegen in landen als NamibiŽ en Rwanda zijn beter, concludeert het Wereld Economisch Forum (WEF) in een jaarlijks rapport.



In het World Competitiveness Report berekent het WEF jaarlijks de score die toont hoe competitief een land is op economisch vlak. Dat gebeurt op basis van allerlei factoren die de welvaart van een land doen toenemen of juist afremmen.



Een van die factoren is de kwaliteit van de wegen. Met een score van 4,5 op 7 lijkt BelgiŽ het niet eens zo slecht te doen. Met die score staat BelgiŽ op de 46ste plaats van de 137 landen. Bijzonder is dat landen als Marokko (43), Rwanda (32) en NamibiŽ (31) toch beter scoren. In de Verenigde Arabische Emiraten (6,4 op 7) en Singapore (6,3) rijd je op de beste wegen ter wereld. Ons land staat op de vijfde plaats (6,1).



De vijf landen die als economisch het meest competitief uit de bus rollen zijn Zwitserland, de Verenigde Staten, Singapore, Nederland en Duitsland. BelgiŽ staat op de twintigste plek en Tsjaad, Mozambique en Jemen zijn de landen die het het slechts doen. Nederland heeft zijn vierde positie vooral te danken aan de goede infrastructuur, onderwijs en ontwikkelingen op het gebied van techniek.

Reacties

03-01-2018 12:14:10 venzje

Oudgediende



Ik zeg het nog maar een keer: het voordeel van de Belgische wegen is dat je er met kale banden kunt rijden. Het profiel zit er al op de weg.

03-01-2018 12:30:52 jero

Oudgediende



ach hoe erg kan het ... nou zijn

03-01-2018 12:47:25 allone

Stamgast



@jero : @venzje : dus de Belgen zijn nog zuiniger dan de Nederlanders

