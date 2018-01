Man (32) probeert zwangere vrouw te elektrocuteren door deurknop onder stroom te zetten

Een man in Florida heeft geprobeerd zijn zwangere vrouw te elektrocuteren door de voordeur van haar huis onder stroom te zetten. Wanneer ze de deurkno

02-01-2018 12:50:17 SamuiAxe

Blijft natuurlijk een klootzak en idioot! Ik hoop dat hij een flinke douw gaat krijgen, de mafkees! Ik zal de eerste zijn die toegeeft niet al teveel van elektriciteit af te weten, maar als ik de klemmen van mijn acculader, (12v) vastpak gebeurt er helemaal niets! 12 Volt is normaliter gewoonweg te weinig om schade aan te richten. Dat zou wat zijn zeg, dan zou iedereen die een accu gaat opladen m.b.v. zijn lader levensgevaarlijk bezig zijnBlijft natuurlijk een klootzak en idioot! Ik hoop dat hij een flinke douw gaat krijgen, de mafkees!

02-01-2018 12:58:56 merlinswit

@SamuiAxe : Ik weet niet wat die griezel verder nog aangesloten etc. heeft. De politie houd waarschijnlijk ook wat info achter om andere griezels niet de kans te bieden iets dergelijks te proberen.

02-01-2018 12:58:56 allone

Quote:

De man, die zijn Facebookstatus al had aangepast naar ‘weduwnaar’, werd opgepakt Leuke man

Maar gelukkig waarschuwde hij wel van tevoren. Leuke manMaar gelukkig waarschuwde hij wel van tevoren.

02-01-2018 13:59:53 Mamsie

Te vaak naar Home Alone gekeken?



Maar ... het zal je man naar wezen, de vader van het kind dat je bij je draagt.....



Gelukkig is zijn gruwelijke plan niet gelukt,maar vreselijk is het wél!

02-01-2018 14:06:51 Jura6

Zo'n acculader geeft gelijkspanning af.



Gelijkspanning is pas dodelijk bij een spanning van 120 Volt.



Wisselspanning is al dodelijk vanaf 50 Volt. Dat komt door de frequentie van het spanningsnet... wat op 50 Hz staat.



50 Hertz betekent 50 keer per seconden op en neer... je hart neemt deze trilfrequentie over en dat kan je niet hebben.



Een stroom van 0.04 Ampere (40mA) kan al dodelijk zijn. Je kan de wet van Ohm toepassen om uit te rekenen hoeveel stroom er gaat lopen bij bv een stopcontact. Je moet dan eerst de Ohmse weerstand van een mens weten.



Die is bij droge omstandigheden wel 100.000 Ohm en bij zweethanden of regen maar 1000 Ohm.



Gaan je van het ergste uit (1000 Ohm) dan zegt de wet van Ohm... I=U/R



12/1000=0,0012 Ampere... is lang niet dodelijk en voel je niet eens.



Dit is dus bij een zeer lage weerstand... 1000 Ohm ga je in werkelijk nooit halen. Hoe hoger de weerstand hoe lager de stroom. En dan maakt het ook nog uit hoe lang je vast zit.



02-01-2018 15:24:44 SamuiAxe

Update: Dit vond ik ook zojuist:



"Wilson was found Thursday in Knoxville and taken into custody. He was later charged with two counts of attempted aggravated battery on a pregnant person.".



Hij wordt dus waarschijnlijk niet aangeklaagd voor attempted murder, iets wat wel het geval geweest zou zijn als zijn bouwsel dodelijk zou kunnen zijn geweest.



.



Laatste edit 02-01-2018 15:30 @merlinswit : Niets, hij heeft enkel de acculader aangesloten, meer niet. Ik blijf bij mijn opmerking: Een vreselijke idioot maar haar leven is nooit in gevaar geweest. Klaarblijkelijk wist dei lul er nog minder vanaf dan ik..Update: Dit vond ik ook zojuist:Hij wordt dus waarschijnlijk niet aangeklaagd voor attempted murder, iets wat wel het geval geweest zou zijn als zijn bouwsel dodelijk zou kunnen zijn geweest.

02-01-2018 19:42:44 EdgarPoe

Vaak wordt gezegd dat dit soort dingen vaak in Amerika gebeuren. Maar door het enorm aantal inwoners komt het daar vaker voor dan in dit kleine Nederland. Maar ik denk dat procentueel er meer gekken rondlopen in Nederland.

02-01-2018 19:45:27 omabep

Na het bovenste gelezen te hebben blijf ik wel bij mijn mening dat het maar goed is dat zij het wantrouwde, ze kon natuurlijk niet weten in hoeverre het wel levensgevaarlijk was, ook voor haar kindje kan zoiets misschien gevaarlijk zijn. Ik vind het dus een dubbele moordpoging, of het nu met of zonder stroom is, hij was van plan ze te vermoorden.

