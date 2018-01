Man (32) probeert zwangere vrouw te elektrocuteren door deurknoop onder stroom te zetten

Een man in Florida heeft geprobeerd zijn zwangere vrouw te elektrocuteren door de voordeur van haar huis onder stroom te zetten. Wanneer ze de deurkno

Te vaak naar Home Alone gekeken? Maar ... het zal je man naar wezen, de vader van het kind dat je bij je draagt..... Gelukkig is zijn gruwelijke plan niet gelukt,maar vreselijk is het wél!

02-01-2018 14:06:51

Zo'n acculader geeft gelijkspanning af.



Gelijkspanning is pas dodelijk bij een spanning van 120 Volt.



Wisselspanning is al dodelijk vanaf 50 Volt. Dat komt door de frequentie van het spanningsnet... wat op 50 Hz staat.



50 Hertz betekent 50 keer per seconden op en neer... je hart neemt deze trilfrequentie over en dat kan je niet hebben.



Een stroom van 0.04 Ampere (40mA) kan al dodelijk zijn. Je kan de wet van Ohm toepassen om uit te rekenen hoeveel stroom er gaat lopen bij bv een stopcontact. Je moet dan eerst de Ohmse weerstand van een mens weten.



Die is bij droge omstandigheden wel 100.000 Ohm en bij zweethanden of regen maar 1000 Ohm.



Gaan je van het ergste uit (1000 Ohm) dan zegt de wet van Ohm... I=U/R



12/1000=0,0012 Ampere... is lang niet dodelijk en voel je niet eens.



Dit is dus bij een zeer lage weerstand... 1000 Ohm ga je in werkelijk nooit halen. Hoe hoger de weerstand hoe lager de stroom. En dan maakt het ook nog uit hoe lang je vast zit.