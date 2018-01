Thatcher weigerde panda een lift te geven in Concorde

Margaret Thatcher had het niet op panda's. Uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven door het Britse Nationaal Archief blijkt dat ze meerdere keren weigerde met de dieren geassocieerd te worden. "Panda's brengen politici nooit geluk."In 1981 vroeg de directeur van de Londense Zoo of premier Thatcher niet een lift wilde geven aan Chia Chia, een Britse panda die naar de VS moest om te paren met Ching Ching van de dierentuin in Washington. Thatcher moest toch die kant op voor haar eerste topontmoeting met Ronald Reagan.De Londense dierentuin hoopte dat Thatcher hier dier achter in de Concorde wilde vervoeren. De publiciteitsstunt zou tot meer bezoekers kunnen leiden voor de noodlijdende dierentuin. Het zou bovendien de speciale relatie met de VS onderstrepen."Ik ga niet een panda meenemen", reageerde Thatcher boven een memo met het verzoek, waarbij ze 'niet' dubbel onderstreepte. Foto Een jaar later ving de dierentuin opnieuw bot bij de premier. Gevraagd of ze voor de zoo een vruchtbaar pandavrouwtje wilde meenemen tijdens een staatsbezoek naar China, weigerde ze weer. "Het is wat afgezaagd, maar wie kijkt er een gegeven paard (of panda) in de bek?", probeerde haar secretaris nog, maar Thatcher was onverbiddelijk."Ik zou het weigeren", reageerde ze. "Een panda als cadeau loopt altijd verkeerd af."Mogelijk dacht ze aan de pandadiplomatie van Richard Nixon, die kort na het Chinese cadeau door Watergate ten val kwam. Het archief speculeert dat ze wellicht ook bang was dat de notoir slechte vruchtbaarheid van de diersoort op haar zou afstralen.