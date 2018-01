Vergeet Skype: Roy uit Denekamp praat via waslijn

Terwijl de wereld appt en skypet legt Roy Oude Elferink (46) uit Denekamp in zijn mancave via de 'waslijn' contact met radiozendamateurs.Toen hij in 1992 via de scouting begon met zijn hobby, zat hij hier 's nachts wel eens tot drie uur. Nu doet hij niet meer zo gek. Maar toch schuift de tester van onder meer medische en industriële elektronica nog regelmatig achter de knoppen. Gezeten in een gemakkelijke stoel met de microfoon dicht voor de mond, korter of langer pratend met andere amateurs in de regio of van ver over de oceaan. De voertaal bij die trans-Atlantische verbindingen is Engels. Roy Oude Elferink maakt zich bekend onder de naam Papa Echo 1 Oscar November Whisky (PE1ONW). „Mijn code, zo weet iedereen wie ik ben.”Veel luxe kent zijn shack, de officiële benaming voor de ruimte van een zendamateur, niet. Het is er zelfs redelijk Spartaans. Geen warme verlichting of kleurige platen aan de muur.Roy lacht: „Ik heb het functioneel ingericht. Als ik hier zit ga ik op in wat ik doe. De kick zit 'm vooral in de technische kant. Heel simpel gezegd kan het via een antenne met een waslijndraad lukken aan de praat te raken met iemand op een ander continent. Dat heeft me altijd geboeid. Het sociaal contact dat je krijgt door deze hobby is ook leuk.”Uit een hoek komt een uitschuifbare hengel met een elektriciteitsdraad en een piepklein kastje. „Dit neem ik mee op vakantie. De hengel rechtop naast de tent, de draad er verticaal aan en ik kan vanuit de bergen in Zwitserland praten met mijn broer Ton in Denekamp. Hij is ook radiozendamateur.”Moeders zorgt voor de koffie. Dat is makkelijk met een mancave in de garage van het ouderlijk huis. Roy Oude Elferink duikt nog eens met zijn hoofd naar de microfoon. Glashelder klinkt de stem van een vreemde door de garage. PE1ONW uit het Twentse Denekamp kijkt tevreden.