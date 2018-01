Mysterie: In Rusland valt blauwe sneeuw

De inwoners van Sint-Petersburg maken zich zorgen. Sinds een paar dagen ligt er namelijk een dik pak blauwe sneeuw in de stad. Gevreesd wordt dat er giftige stoffen in de lucht hangen die de blauwe kleur veroorzaken.Volgens experts zou het te maken met de sloop van een farmaceutisch onderzoeksinstituut in de stad. De blauwe sneeuw komt mogelijk doordat er methyleenblauw oftewel kobalt is vrijgekomen. Deze kleurstof wordt gebruikt bij sommige medische behandelingen. Of dit ook daadwerkelijk de oorzaak is, wordt nog onderzocht.Het is niet de eerste keer dat er blauwe sneeuw valt in Rusland. In 2015 gebeurde het ook in de stad Tsjeljabinsk. Toen kwam het door een kleurstof in paaseitjes, die terecht was gekomen in een ventilatiesysteem van een fabriek.