Traditie leger: zoek scherpschutters

Het is een jaarlijkse traditie onder de volgers van de Britse legerdivisie Household Cavalry: Vind de zes scherpschutters. Deze foto werd afgelopen juli gemaakt op Salisbury Plain (in de omgeving van Stonehenge) en gisteren vrijgegeven. Kun jij de zes militairen vinden?Het zoekplaatje werd op kerstdag gedeeld op Twitter en een dag later gaf het legeronderdeel een paar hints. De soldaten zijn verstopt achter bladeren, takken en gras.