Ex-dominee (79) dakloos nadat echtgenoot (24) hem dumpt

Een 79-jarige Engelse gepensioneerde dominee, die in april van dit jaar met een 24-jarige Roemeen trouwde, is dakloos sinds zijn echtgenoot hem het appartement uitzette. De oude man kocht het optrekje in Boekarest voor zijn jonge geliefde 'om hem zekerheid te geven als ik zou sterven'. Om het appartement te betalen, verkocht de man zijn huis in Engeland.De 79-jarige oud-dominee Philip Clements uit Sandwich bij Kent leerde het Roemeense model Florin Marin (24) drie jaar geleden via een datingsite kennen. In april van dit jaar trouwde het stel – het leeftijdsverschil van 54 jaar leek hen niet te deren. Op initiatief van Clements verhuisde het stel naar Boekarest. De Engelsman verkocht zijn huis om het geld te investeren in een nieuw appartement waar hij samen met zijn jonge geliefde zou gaan wonen. Dat vertelt hij aan de Daily Mail.Enkele dagen nadat hij het appartement op naam van de 24-jarige Marin had gezet, kreeg het koppel ruzie, waarna ze uit elkaar gingen. De oorzaak van de ruzie was de levensstijl van Marin, die nachtenlang doorhaalde in clubs, of de hele nacht films lag te kijken. Hij liet zijn oudere echtgenoot thuis, want 'clubs zijn niet voor oude mensen', aldus Marin.,,Ik was het niet met hem eens, maar ik vertrouwde hem”, zegt Clements daarover. ,,We zijn in april naar Roemenië vertrokken en we hadden er een geweldige tijd. We gingen vaak naar de bioscoop en we gingen graag winkelen. Hij maakte me altijd aan het lachen. In augustus ben ik twee weken terug naar Engeland gegaan voor een aantal medische afspraken en toen ik terugkwam kregen we ruzie. Ik ben hier zelf ook gedeeltelijk verantwoordelijk voor, maar besliste uiteindelijk dat we geen toekomst hadden samen.”Nu heeft de man spijt dat hij het appartement niet op zijn eigen naam heeft laten staan. Toen alles nog goed ging, wilde ik hem zekerheid geven na mijn dood. Ik word volgend jaar tachtig. Ik wilde dat er geen twijfel over bestond dat hij het appartement zou hebben na mijn dood. Hij waardeerde dat, maar ik wist toen natuurlijk niet dat we zo snel uit elkaar zouden gaan. Ik heb er spijt van dat ik mijn huis verkocht heb en die flat heb gekocht. Het was mijn idee om naar Roemenië te gaan, maar het was beter als we in Engeland waren gebleven. Ik zou hier niet zo geďsoleerd zijn geweest en hij had ook hier iets te doen gehad.”Uiteindelijk vertrok Clements eind september weer terug naar zijn thuisland, waar hij werd opgevangen door verschillende vrienden, bij wie hij om de week bleef slapen, tot hij in een klein flatje in de tuin van een kennis kon blijven, waar hij nu nog steeds woont. ,,Ik ben alles kwijt."Toch hebben de twee, die nog niet officieel gescheiden zijn, maar niet meer elkaars naam dragen, nog steeds contact. ,,Florin heeft toch weer contact opgenomen en omdat mijn gevoelens voor hem nog niet helemaal voorbij zijn, ben ik daar op ingegaan. Hij is zelfs enkele dagen hier geweest. Het lijkt erop dat hij spijt heeft over wat er gebeurd is. Ik geloof in tweede kansen, er is nog steeds iets dat ons bindt. We zijn geen vijanden. Hij houdt geen contact vanwege geld, want ik heb geen geld meer. Ik wil geen scheiding en hij zegt dat hij niemand anders wil. Hij verhuurt nu de flat in Boekarest en misschien dat we ooit nog samen gaan wonen in Dover of Canterbury.”De voormalige priester - in 1999 ging hij met pensioen - zegt dat hij tijdens zijn carričre in de Anglicaanse Kerk altijd zijn seksuele geaardheid heeft onderdrukt. Homoseksuele huwelijken zijn uitgesloten voor dominees, enkel celibataire partnerschappen zijn mogelijk. ,,Nu kan ik eindelijk mezelf zijn.”Marin deelt op Facebook behalve heel veel selfies ook alle verhalen die in de media verschijnen over hem en Clements. Foto's van het stel samen zijn bijna nergens te bekennen.