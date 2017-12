Een fantastisch 2018!

01-01-2018 02:03:03

Ik ben blij dat het vuurwerk afgelopen is. Dit jaar was er erg veel geknal voor de deur en 2 van mijn honden waren aan het stressen.

Als zometeen het geknal is afgelopen dan nog even lekker naar buiten met ze.

2 honden hebben er echt geen last van en 2 liggen te trillen van ellende.

Maar gelukkig regent het, dus dat is fijn voor de kinderen die morgen vuurwerk zoeken.

Vaak vinden ze dan nog vuurwerk wat niet is afgegaan en met alle narigheid van dien.