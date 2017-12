Peuter dolblij met simpel kerstcadeau: een banaan

Dat de beste cadeaus niet veel geld hoeven te kosten bewijst dit jongetje, dat dolblij is met het cadeautje dat hij van zijn grote neef krijgt. Uit de kartonnen cadeaudoos kwam tot zijn grote vreugde een banaan.Dustin Griffie had niets gekocht voor zijn neefje Mason (2,5) en vond een creatieve oplossing: hij pakte een banaan in. Mason gaat door het dak van blijdschap. Hij wil de banaan absoluut mee naar huis nemen, verklaart hij. Griffie filmde het vertederende moment en plaatste het op Twitter.Het filmpje is inmiddels meer dan 3 miljoen keer bekeken. Veel mensen vinden dat er van Mason wat te leren valt: ,,Mensen moeten hun leven wat meer gaan waarderen zoals dit jongetje zijn banaan", twittert iemand.