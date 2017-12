Jongen geŽlektrocuteerd na gooien sneeuwbal vanaf trein

Een 16-jarige jongen heeft in het Oostenrijkse Tirol het gooien van een sneeuwbal met de dood moeten bekopen. De jongen werd geŽlektrocuteerd toen hij bal naar zijn vriendin wilde gooien.De Duitse jongen, die met zijn familie op vakantie was in het gebied, beklom bij het station van St. Johann een goederenwagon om vanaf deze hoogte een sneeuwbal naar zijn vriendin te gooien. Het 18-jarige meisje zat op dat moment op een bankje op het perron. Op het dak van de wagon werd de jongen door een stroomstoot getroffen , schrijven lokale Oostenrijkse media.De hulpdiensten werden na de harde klap gealarmeerd, maar konden niets meer voor de jongen betekenen. Volgens de politie stond 15.000 volt op de leiding.