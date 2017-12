Ziggo-klant vlucht naar Limburg vanwege langdurige storing

In Buitenveldert zijn zo'n 250 klanten van Ziggo sinds 20 december verstoten van tv, internet en telefonie. De storing gaat mogelijk nog dagen duren.



De melding kwam vorige week dinsdag binnen bij Ziggo. Een monteur heeft toen geprobeerd het probleem bij de aansluitingen aan de Bolestein op te lossen. Dat was toen deels gelukt, maar het probleem kon toen niet direct verholpen worden. Enige tijd nadat de monteur weer naar huis was gegaan, verslechterde de verbinding weer.



'We hebben nu opnieuw een monteur ernaar toegestuurd, om uit te zoeken wat er aan de hand is. We proberen de oplostijd te vervroegen. Die is nu 2 januari, maar misschien kan hij het probleem eerder vinden en verhelpen', zegt een woordvoerder van Ziggo.



Een klant laat aan AT5 weten zelfs haar woning te hebben verlaten vanwege de storing. 'Ik ben van ellende naar mijn ouders in Limburg gegaan. Daar ben ik nog steeds', zegt de vrouw.

31-12-2017 11:18:09 allone

Stamgast



'Ik ben van ellende naar mijn ouders in Limburg gegaan. Daar ben ik nog steeds' lijkt me op zich geen drama lijkt me op zich geen drama

31-12-2017 13:47:48 stora

Stamgast



@allone , wel als haar ouders begraven zijn, dan zit ze al die tijd op het kerkhof

31-12-2017 13:58:30 allone

Stamgast



@stora : geeft toch niet, zolang ze maar internetverbinding heeft

31-12-2017 16:11:03 botte bijl

Oudgediende



Een klant laat aan AT5 weten zelfs haar woning te hebben verlaten vanwege de storing. 'Ik ben van ellende naar mijn ouders in Limburg gegaan. Daar ben ik nog steeds', zegt de vrouw.

die mevrouw was mogelijk helemaal niet van plan om haar ouders met de feestdagen te bezoeken

of die ouders het echt op prijs stellen dat zij dat nu doet om deze reden



@stora :

die ouders hebben nog internet, dus ze leven nog die mevrouw was mogelijk helemaal niet van plan om haar ouders met de feestdagen te bezoekenof die ouders het echt op prijs stellen dat zij dat nu doet om deze redendie ouders hebben nog internet, dus ze leven nog

31-12-2017 16:12:20 HHWB

Oudgediende



T S Zo zie je maar weer hoe afhankelijk we zijn geworden van tv, internet en telefoon. Bordspelletjes spelen met elkaar schijnt ook gezellig te zijn...

31-12-2017 17:10:56 allone

Stamgast



@botte_bijl:

@stora :

die ouders hebben nog internet, dus ze leven nog Quotedie ouders hebben nog internet, dus ze leven nog @botte_bijl:sommige mensen nemen hun mobieltje mee de kist in

