Wonderlijk: getrouwd stel was twintig jaar eerder ook al een koppel

Mooiere liefdesverhalen vind je niet dan dat van de Britse Heidi en Ed Savitt. Ze leerden elkaar kennen in 2011 aan de universiteit van Newcastle. Afgelopen zomer trouwden ze, maar wat ze pas veel later ontdekten: als kinderen waren ze ook al verliefd op elkaar.Toen ze vier jaar bij elkaar waren namen Heidi en Ed hun beide moeders mee uiteten. De moeder van Heidi zei toen al dat haar dochter vroeger als kind op vakantie ook een liefje had gehad dat Ed heette. Maar meer dan een glimlach om dit grappige toeval volgde er niet.Tot de moeder op zolder een oude vakantiefoto vond waarop de toen zesjarige Heidi en Ed samen te zien waren. Ze herkende haar huidige schoonzoon direct. “Toen mijn moeder de eerste foto van ons vond, stuurde ze die naar me en ik was stomverbaasd. Ik moest er zelfs van gaan liggen!” vertelt Heidi aan The Independent. “Eds familie heeft toen hun fotoalbum van dezelfde vakantie bovengehaald en vond nog een vijftal andere foto’s van ons samen en van onze broers en zussen. Het was ongelooflijk!”In de zomer van 1997 was het jonge koppel onafscheidelijk. Ze hielden altijd elkaars handje vast en deden alles samen. Maar na de vakantie ging ieder zijns weegs en vergaten ze elkaar. Toen ze elkaar weer ontmoetten op de universiteit was het direct liefde op het eerste gezicht. “Vanaf het ogenblik dat we een stel vormden waren we onafscheidelijk en we wisten dat we voor altijd zouden samenblijven,” zegt Heidi.