Dineren op Eerste Kerstdag in Van der Valk wegrestaurant: megavechtpartij om nagerecht

Een vechtpartij die maandagavond plaatsvond in een wegrestaurant bij parkeerplaats De Ruygenhoek langs de A4 bij Hoofddorp liet de politie in groten getale uitrukken.Gasten van twee verschillende tafels kregen het in het restaurant met elkaar aan de stok. Het conflict escaleerde tijdens het nagerecht. Er ontstond een vechtpartij waarbij ook flink wat glaswerk sneuvelde.Politie, marechaussee en ambulances rukten uit om beide groepen te kalmeren. Het is niet bekend of er iemand gewond raakte of werd aangehouden.