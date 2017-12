Kerstgedachte? Man gooit vrouw uit raam

In de vroege ochtend van Tweede Kerstdag ontving politie Leidschendam- Voorburg omstreeks 05:00 uur in de ochtend een melding van geluidsoverlast vanuit een woning in Voorburg . ,,Ter plaatse werden we vanaf de eerste verdieping via het raam te woord gestaan door een grotendeels ontkleed stelletje waarvan de man, een 39-jarige man uit Voorburg, verklaarde een leuke kerstnacht te hebben”, legt een politie-woordvoerder uit. ,,Wat hij daarmee precies bedoelde mag hij morgen aan de rechter uitleggen, want ongeveer een uur later deed zijn vriendin een 112 oproep dat ze vanuit het raam van de eerste verdieping naar beneden was gegooid. Toen we arriveerden strompelde de hevig in paniek zijnde en gewonde vrouw naar ons politievoertuig. Toen we even later de deur van de man wilde forceren, aangezien hij niet naar buiten kwam, koos hij toch eieren voor zijn geld en kon hij worden aangehouden”.



De man vierde Tweede Kerstdag alleen in een politiecel en zijn vriendin is met onbekende verwondingen door de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De recherche onderzoekt wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld.

De relatie heeft, zoals menig konijn, in ieder geval het einde van de Kerst niet gehaald...

Reacties

30-12-2017 09:03:25 stora

Stamgast



WMRindex: 8.182

OTindex: 1.023

Hier thuis wordt er ook wel eens gezegd , spring uit het raam.

Gelukkig woon ik in een benedenhuis.

30-12-2017 10:03:09 stora

Stamgast



WMRindex: 8.182

OTindex: 1.023

@prokiller bij zeggen ze dan jump

30-12-2017 14:00:23 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.107

OTindex: 60.372

Stihille nacht

had je gedacht!

Sex gehad

ladderzat.

Weet van dronkenschap niet wat je doet

en het verschil niet van kwaad en van goed.



Gooit dus vriendin uit het raahaam

Gooit zijn vriendin uit het raam!



30-12-2017 14:32:54 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 2.335

OTindex: 584

@Mamsie : Hij is weer geweldig Mamsie Hij is weer geweldig Mamsie

30-12-2017 14:48:04 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.727

OTindex: 7.295

@Mamsie :

: Oh, bij ons zeggen ze altijd: "Ga toch fietsen!" @stora : Oh, bij ons zeggen ze altijd: "Ga toch fietsen!"

30-12-2017 16:22:07 submarine

Senior lid

WMRindex: 575

OTindex: 490

Wnplts: Oceania

Och, ze zijn toch altijd weer gezellig, die kerstdagen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: