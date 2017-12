Wauw: beste vrienden blijken eigenlijk broers

Twee beste vrienden die erachter komen dat ze eigenlijk broers zijn. Het klinkt als een sprookje, maar het overkwam Alan Robinson en Walter MacFarlane echt!De twee mannen wonen in Hawaï en kennen elkaar al zestig jaar, vanaf groep acht. Uit een DNA-test blijkt nu dat ze dezelfde moeder hebben.Alan is als kind geadopteerd. Daarom heeft hij ooit een DNA-test gedaan, om zijn biologische ouders te vinden. Helaas zonder resultaat; er werden geen familieleden gevonden.Maar dat veranderde kortgeleden, toen Walter ook zijn DNA liet testen. Hij was op zoek naar zijn vader. Toen Walter de resultaten kreeg, schrok hij zich een hoedje. Want in de lijst van familieleden stond de naam van zijn beste vriend: Alan Robinson.