Sorry voor de ranzige kalkoen, zegt Britse supermarkt

Een grote supermarktketen in Engeland heeft zijn verontschuldigingen aangeboden voor het verkopen van ranzige kalkoenen. Op sociale media uitten veel mensen hun afschuw over de "ranzige, verrotte kalkoen" die ze bij de Tesco hadden gekocht.



"Kun je je mijn pure paniek voorstellen, toen ik op Kerstdag de kalkoen uit de verpakking haalde en een bedorven lucht rook, terwijl ik tien man te eten kreeg", schreef een vrouw uit Essex. Een vrouw uit Stafford schreef dat ze 250 pond had verspild. "Een verschrikkelijke maaltijd en acht mensen ziek".



Ook meldden veel mensen dat ze uiteindelijk een afhaalmaaltijd als kerstdiner hadden moeten eten.



Tesco zegt de zaak te onderzoeken en belooft dat iedereen zijn geld terug krijgt. "We stellen onszelf enorm hoge eisen, dus we kijken hoe we met dit kleine aantal klachten in de afgelopen dagen omgaan." Hoeveel klachten er precies zijn, is niet duidelijk.

Reacties

29-12-2017 13:19:14 AndreJanssen

Ik ben nou niet bepaalt een ster in de keuken (Ik laat een pan water nog aanbranden) maar zo'n beest haal je toch niet uit de verpakking als de gasten al aan tafel zitten. Ik zie in films en serie's dat zo'n beest meestal een behoorlijke voorbereiding nodig heeft (het is geen biefstukje van "even om en om bakken en klaar"). M.a.w. ze had er toch al veel eerder achter kunnen komen dat dat beest bedorven was. Aan de andere kant een patatje met een bereklauw smaakt ook prima hoor met de kerst.

29-12-2017 13:36:54 botte bijl

@AndreJanssen :

als je 's morgens aan het werk gaat voor 's avonds op een dag waarop alle supermarkten gesloten zijn, kun je net zo min iets als wanneer je een kwartier van te voren ziet dat de biefstuk is bedorven....

29-12-2017 14:05:40 GroteMop1983

Beste is extra inkopen doen, voor als het mis mocht gaan.

29-12-2017 14:24:04 Virtlink

Als je vlees sterk ruikt, niet eten. Twee vrienden en ik zitten nu al een dag thuis met voedselvergiftiging omdat ik verkeerd vlees voor het gourmetten serveerde. De houdbaarheidsdatum was nog niet verstreken, ik dacht dat het wel kon.



Vertrouw je instinct als het stinkt!

29-12-2017 14:50:27 allone

@Virtlink : oei, sorry..

dat noemt men, door schade en schande wijs worden..

maar ik ken het gevoel, dat je iets doet terwijl je ergens weet dat je het niet moet doen.. en dan voel je je achteraf zo stom

oei, sorry.. dat noemt men, door schade en schande wijs worden.. maar ik ken het gevoel, dat je iets doet terwijl je ergens weet dat je het niet moet doen.. en dan voel je je achteraf zo stom.. beterschap

29-12-2017 14:52:16 stora

Als jullie ooit weer gaan gourmetten dan hoef jij het vlees niet meer te kopen

beterschap.

29-12-2017 15:17:21 Mamsie

Maar inderdaad, áls het raar ruikt, weg ermee!

29-12-2017 15:22:15 allone

@botte_bijl:

@AndreJanssen :

hier in NL waren zelfs eerste kerstdag veel supermarkten open

Verotte kalkoen met verotte druiven

