Spaans dorp wint half miljard (!) euro bij loterij

Voor sommige mensen in Spanje is de kerstvakantie heel goed begonnen door de loterij. In één dorp helemaal: in de plaats Vilalba is in totaal 520 miljoen euro gewonnen. Bijna iedereen uit het dorp krijgt geld.De loterij wordt El Gordo genoemd. Dat betekent 'de Dikke' of 'de Vette'. In Spanje is het een traditie om met familie of vrienden mee te doen. De loterij wordt al sinds 1812 ieder jaar gehouden.Kinderen mochten de winnende nummers bekendmaken. Zij zongen urenlang de winnende nummers van de kerstloterij tijdens een grote tv-show. In totaal was er 2,3 miljard euro aan prijzengeld te winnen.