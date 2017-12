25-12-2017 03:13:25

Het probleem is eigenlijk dat het een slecht concept is dat ze proberen te compenseren met een boete.Als je niet 'all you can eat' doet en gewoon mag betalen voor de consumptie en service, dan is er niets aan de hand.Maar vreetschuren als deze nodigen uit tot overdreven opscheppen van porties.Als je een boete geeft voor gretigheid, dan valt dat in de categorie: 'Zoals de waard is, vertrouwd hij zijn gasten.'Hebberigheid trekt hebberigheid aan. @AndreJanssen : Ik heb daar wel eens gegeten en ik had helaas geen idee waar ik binnen stapte. Zowel de bediening als het eten is daar gewoon slecht.Als je iets laat staan omdat het niet te vreten is, moet je dus ook nog een boeten betalen.