Garagehouder schenkt gehandicapte Jarno (6) nieuwe bus zodat hij eindelijk naar ziekenhuis kan

De vlag gaat uit bij Jarno in Arnhem. Een garagehouder uit Velp schenkt het meervoudig gehandicapte jongetje de bus waarnaar hij zo verlangde. ,,Als je iemand kan helpen, waarom zou je dat niet doen?’’Mandy Danen, alleenstaande moeder van de zesjarige Jarno, kan haar geluk niet op. ,,We krijgen een nieuwe bus!’’ Haar blijdschap is begrijpelijk: de wagen is hard nodig om haar zoon in geval van nood naar het ziekenhuis te kunnen brengen. Zelf heeft ze geen geld om er een te kopen.Garagehouder Mel Polman uit Velp is voor moeder en zoon in de bres gesprongen. ,,Ik zag het bericht in De Gelderlander dat de oude bus van Jarno stuk was'', laat de 22-jarige garagehouder van MP Carservice weten. ,,Ik wist meteen dat ik moest helpen.’’Jarno heeft een zeldzame chromosoomafwijking, waardoor hij onder meer niet kan praten of lopen en last heeft van epilepsie en alarmerende schommelingen in zijn bloedsuikerspiegel. Die cocktail van aandoeningen kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, waarbij Jarno meteen naar het ziekenhuis moet worden gebracht. In een op zijn aandoeningen aangepaste bus.Via zijn netwerk regelde Polman dat die bus er komt. De feestvreugde werd helemaal compleet toen afgelopen woensdag het bericht kwam dat de gemeente Arnhem de benodigde aanpassingen aan de wagen betaalt, terwijl dat er aanvankelijk niet naar uitzag.Voor moeder Mandy is de nieuwe bus een hele zorg minder. Ze heeft het al zo te stellen met de gezondheid en het welzijn van haar kind. ,,Jarno heeft woensdag weer de hele dag lopen overgeven’’, geeft ze als voorbeeld. ,,Hij spuugt dan ook zijn medicatie uit. Als hij dan niet geholpen kan worden in het ziekenhuis, is dat levensgevaarlijk. Gelukkig stond deze keer mijn vader paraat.’’Die oplossing is echter uit nood geboren. Het beste is een volledig uitgeruste bus, waar Mandy Jarno met rolstoel en al in kan tillen met een lift en daarna zo kan wegrijden. ,,Met geblindeerde ramen om te voorkomen dat-ie een epileptische aanval krijgt, en met kleren, luiers, medicatie en eventueel zuurstoftanks aan boord.’’In januari moet de bus klaar zijn. Polman blijft er nuchter onder dat het voertuig er dankzij zijn bemiddeling komt. ,,Van huis uit heb ik geleerd anderen te helpen. Als je iemand kunt helpen, waarom zou je dat niet doen?’’Danen gaat op hααr beurt ook anderen helpen. Ze wil een stichting oprichten voor mensen in een vergelijkbare situatie. De naam: Kinderen zoals Jarno.