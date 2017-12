146 leerlingen op tractor naar school op laatste dag voor kerstvakantie

146 leerlingen van AOC Oost in Doetinchem zijn vrijdag met de tractor naar school gekomen. Dit is al enkele jaren een traditie. Normaal gesproken mogen de scholieren niet met de tractor naar school komen.Vrijdagochtend reden de tientallen tractoren in een lange stoet naar het schoolgebouw, waar de bestuurders de laatste drie lesuren van 2017. Rond 11.00 uur reden verschillende van hen vervolgens in groepjes naar de McDonald's, om de lekkere trek te stillen.Omdat de tractoren te groot zijn voor de McDrive, parkeerden de leerlingen hun voertuigen in de buurt om vervolgens een frietje of een hamburger te scoren. De vele tractorbestuurders trekken de aandacht van voorbijgangers die de ludieke actie wel kunnen waarderen.Tegen 12.00 uur vertrokken de leerlingen weer op hun tractoren, gepaard gaand met luid getoeter en een flinke dot gas.Het aantal van 146 tractoren is een record: vorig jaar gingen 101 leerlingen van het AOC Oost op de tractor naar school.