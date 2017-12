U rijdt met de auto een trap af. Mag dat?

Bij Groningen Europapark is vrijdagochtend een auto van de trap naar het treinstation gereden. De auto kwam klem te zitten en kon geen kant meer op. Foto Hoe en waarom dat gebeurde, is niet bekend, schrijft RTV Noord. De auto is inmiddels van de trap gehaald.Op dezelfde plek gebeurde ruim drie jaar geleden net zoiets: ook toen reed een bestuurster de trap af. Zij reed minder ver door. Ze wilde een parkeerplekje bemachtigen en zag de trap aan voor een parkeervak.De automobiliste zei toen: "Het leek alsof de weg gewoon doorliep. En ook de navigatie was niet duidelijk."Daarnaast reed eerder een auto de ondergrondse fietsenstalling in. De automobilist zag deze aan voor een parkeergarage. Het station werd in 2012 opgeleverd.