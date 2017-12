Zussen na 10 jaar herenigd, vlak voor ongeval

Slechts een paar dagen waren de als kinderen uit elkaar gehaalde zusjes Paige Hough en Megan Klindt gegund, voordat Megan stierf bij een busongeluk op weg naar school. Enkele dagen voor het noodlottige ongeval hadden de twee zussen elkaar bij toeval eindelijk weer gevonden. “Mijn hele leven hoopte ik dat Megan mijn happy ending zou zijn. Nu is ze dood.”Paige Hough was zestien toen haar zesjarige zusje Megan door haar ouders ter adoptie werd afgestaan. Sindsdien hoopte ze altijd dat ze op een dag weer in contact kon komen met haar zusje. “De dag dat Megan wegging, was een van de moeilijkste uit mijn leven”, zegt Paige. “Ze was niet mijn zusje, ze was mijn kind. Ik zorgde voor haar, bracht haar naar school, leerde haar haar eigen naam schrijven en hielp haar met haar huiswerk. Ze was mijn leven. Ze betekende alles voor mij”, vertelt ze geëmotioneerd.Toen Megan werd afgestaan voor adoptie besliste de rechter dat de zussen geen contact meer met elkaar mochten hebben tot Megan achttien werd. Toen een nichtje Megan – inmiddels 16 – begin deze maand echter in een winkelcentrum zag, liet ze dat direct aan Paige weten. Die liet daarop alles vallen en vertrok onmiddellijk naar de mall in kwestie, waar ze haar zusje al snel tussen de mensen ontwaarde. “Ik was zo nerveus”, vertelt ze. “Ik zei gewoon haar naam en ze draaide zich om. Het was altijd mijn angst geweest dat ze me niet zou herkennen.”Gelukkig wist Megan meteen wie ze voor zich had. “Ze draaide zich om. ‘Oh my God’, zei ze en we vielen elkaar in de armen. We huilden en ze omhelsde me. Het was het beste wat me ooit is overkomen”, vertelt Paige.Wat de zusjes op dat gelukzalige moment niet wisten, is dat Megan enkele dagen later, op twaalf december, bij een busongeluk om het leven zou komen. De bus die haar naar school bracht, vloog plots in brand. Megan was op dat ogenblik de enige passagier: haar huis was de eerste stop op de schoolroute. Het meisje sterft samen met de buschauffeur, de 74-jarige Donnie Hendricks.Hoe de bus vuur kon vatten, is vooralsnog een raadsel. “Ik had haar de avond voordien nog gesproken”, zegt een emotionele Paige. “Dit is zo zwaar. Ik heb een zwaar leven gehad. Mijn vader stierf toen ik heel jong was, net zoals mijn oma die me opvoedde. Megan was altijd de ‘happy ending’ waar ik op wachtte.”