Bouwvakkers stoppen eigen kerstfeestje om dakloze vrouw op een nacht in viersterrenhotel te trakteren

Drie bouwvakkers hebben hun eigen kerstfeestje stopgezet, toen de mannen zagen dat er een oud vrouwtje dakloos op straat zat in Bristol. Roger Hartiga

23-12-2017 12:38:57

En zo is ze 1 dag warm in een mooi hotel, maar de volgende dagen is het weer kou lijden.